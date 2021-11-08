Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает необходимым созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе.
«Мы накануне обострения наших отношений с восточным соседом. Я очень обеспокоен тем, что происходит сегодня и что, вероятно, будет происходить в ближайшие часы на нашей восточной границе», — сказал Туск журналистам в понедельник.
«Возможно, уже пора подумать, не следует ли нам запустить статью 4 НАТО, если наша граница будет напрямую подвержена физическому давлению при участии белорусов, то есть я говорю о белорусских службах», — сказал он.
Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон.
«На мой взгляд, это абсолютно повод для того, чтобы начать консультации в рамках Североатлантического пакта, поскольку это уже касается безопасности всей восточной границы Евросоюза и стран НАТО, таких как Польша и Литва», — заключил Туск.