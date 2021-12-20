Правительство Польши выплатит компании Airbus 80 млн злотых (около $20 млн) за отказ от покупки 50 многоцелевых вертолетов Caracal H225M для польской армии. Об этом в понедельник сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna.

По данным газеты, договоренность уже закреплена юридически. Отмечается, что сумма компенсации, которую требовала компания, была в несколько раз выше.

Тендер на закупку многоцелевых вертолетов для армии был объявлен в 2012 году. В 2015 году Министерство национальной обороны Польши объявило победителем тендера фирму Airbus Helicopters. Однако пришедшее к власти позже в том же году правительство правой националистической партии «Закон и справедливость» отменило результаты тендера по причине того, что он «не отвечал интересам экономики и безопасности Польши».

По информации газеты, помимо выплаты компенсации правительство согласилось на строительство в городе Лодзь исследовательского центра Airbus для изучения будущих потребностей