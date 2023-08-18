В Польше одновременно с парламентскими выборами 15 октября состоится референдум по компромиссному плану Европейского Союза в отношении беженцев и трем другим темам. Такое решение принял польский сейм в четверг, 17 августа, голосами 234 депутатов из 451.

Представители оппозиции обвинили национал-консервативное правительство в Варшаве в намерении с помощью референдума повлиять на исход парламентских выборов и израсходовать государственные средства на предвыборную борьбу.

По предложению правящей партии «Закон и справедливость», на референдум выносится четыре вопроса. Один из них касается компромисса Евросоюза по поводу обязательного приема беженцев. Конкретно вопрос будет звучать так: «Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки по установленному европейской бюрократией механизму обязательного приема?»

Исход этого голосования не будет иметь последствий для процесса принятия решений внутри ЕС.

В начале июня министры внутренних дел государств Евросоюза согласовали реформу политики предоставления убежища. Предполагается, что прием беженцев в ЕС впредь будет осуществляться не на добровольной, а на принудительной основе. Страны, которые откажутся принимать беженцев, должны будут платить компенсацию Евросоюзу. (DW)