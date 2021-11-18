Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2».
По его мнению, немецкой стороне следует прекратить процедуру сертификации российского проекта «ради мира».
«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — утверждает Моравецкий.
Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.
«Северный поток — 2″ должен быть остановлен», — заключил политик.