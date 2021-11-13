Польша готова перекрыть железнодорожное сообщение с Республикой Беларусь, лишив ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.

Глава ведомства напомнил, что Республика Беларусь является важным транзитным государством. По словам Каминьского, Минску хорошо известно, что Варшава может принять решение о закрытии очередных переходов и даже железнодорожного движения.

В ответ на слова журналиста о том, что соседнее государство при таких условиях лишится транзита, министр ответил, что польские власти знают об этом. Каминьский также предупредил, что Республику Беларусь ждет «полная изоляция – не только политическая, но и экономическая».

Напомним, 8 ноября погранкомитет Республики Беларусь сообщил о том, что к границе Польши направились более двух тысяч беженцев из стран Востока и Африки. В ведомстве уточнили, что ситуация на границе оказалась довольно напряженной. Польские пограничники отказались пропускать мигрантов. Польша закрыла пункт пропуска Кузница.

Соединенные Штаты, Британия, страны ЕС в Совете Безопасности ООН обвинили Республику Беларусь в использовании беженцев для дестабилизации ситуации в соседних государствах. В свою очередь белорусская сторона предложила Евросоюзу создать дорожную карту, которая позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам.

В минувшую пятницу беженцы повредили ограждение из колючей проволоки и прорвались на польскую территорию (aif. ru)