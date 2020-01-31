Польша подпишет договор о покупке у США 32 истребителей F-35

Польша в пятницу подпишет договор о покупке у США истребителей F-35.

Ожидается, что 32 самолета F-35A вместе с логистическими и учебными пакетами обойдутся Варшаве в 4,6 миллиарда долларов. В состав логистического пакета входит в том числе восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование, необходимое для текущего наземного обслуживания.

Польское руководство уделяет огромное значение предстоящей сделке. Министр обороны Мариуш Блащак несколько раз ездил в США лично договариваться о поставках. На церемонии подписания будет лично присутствовать президент страны Анджей Дуда.