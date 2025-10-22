Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Украины приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС. Об этом сам Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

«Это первый документ между нашими странами, который открывает путь для получения Украиной серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen», — написал президент. Он назвал истребители Gripen сильной авиационной платформой, позволяющей выполнять большой спектр задач.

Зеленский также добавил, что стороны сделают все, чтобы «в ближайшее время финализировать процедуры» и уже в следующем году Украина получила первые JAS 39 Gripen.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал фото, на котором президент Владимир Зеленский сидит за штурвалом шведского истребителя Gripen, который производит компания Saab.

«Сейчас посадка», – прокомментировал шведский премьер фотографию, на которой Владимир Зеленский сидит в самолете.