Польша оштрафовала участвующие в строительстве «Северного потока — 2» компании на $100 млн

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний и требует, чтобы они расторгли партнерский договор. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный.

По словам Хрустного, на пять компаний «наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Как уточнил Хрустный, это самый большой антимонопольный штраф в польской истории.

«В течение 30 дней после получения решения [участвующие в проекте] фирмы должны расторгнуть договор [о строительстве]», — информировал Хрустный и пояснил, что компании могут оспорить решение регулятора — апелляционной инстанцией выступает суд в Варшаве.(ТАСС)