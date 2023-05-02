Польша готова потребовать репарации от России за причиненный в ходе Второй мировой войны ущерб, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

По его словам, Варшава обратится по этому вопросу к Москве после того, как добьется репараций от Германии. «Мы относимся к Берлину и Москве по-разному. Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — сказал Пшидач в интервью FT.

В сентябре 2022 году польский сейм принял резолюцию о выплате репараций и призвал Германию «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам» в результате Второй мировой войны.

После этого Польша направила Германии ноту о репарациях и потребовала от Берлина 6,2 трлн злотых, или около 1,3 трлн долларов. Однако немецкое правительство отказалось платить, подчеркнув, что Германия уже выполнила все обязательства по компенсации ущерба. Более того, в 1991 году Берлин выплатил Варшаве дополнительные 1,3 млрд евро по соглашению о добрососедстве.

На фоне этого польские политики предложили также потребовать репараций от России за военные потери, к которым привели действия СССР. «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия вступила в войну позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России. <…> Я не вижу никаких причин, по которым мы не должны заниматься этим», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

В МИД России назвали подобные идеи «политическими фантазиями». «Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — заявил директор Третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин. Он обвинил польские власти в том, что они, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к «историческому ревизионизму». По его словам, если бы не победа СССР над нацистской Германией, то «Польши как национального государства, польского народа не существовало бы». (moscowtimes.ru)