Полиция продолжает выявлять нарушителей особого карантинного режима в Баку

Реализуются запланированные меры в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции совместно с военнослужащими Внутренних войск МВД продолжают патрулировать территорию столицы.

Сотрудники МВД требуют, чтобы люди не покидали дома и квартиры, места постоянного или временного проживания в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19).

Нарушители правил особого карантинного режима выявляются и в их отношении принимаются соответствующие меры.

После проверки документов лиц, имеющих соответствующие разрешительные документы и пользующихся услугой SMS, отпускают.

| 2020-04-05T16:23:15+00:00 5 апреля 2020, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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