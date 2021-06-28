Французская полиция объявила в розыск болельщицу, которая спровоцировала завал участников многодневной велогонки «Тур де Франс» за 45 километров до конца первого этапа соревнования.

На своей странице в фейсбуке полиция департамента Финистер указала приметы подозреваемой, призвав сообщить о ее возможном местонахождении. Согласно сообщению, женщина скрылась до прибытия полицейских.

Инцидент произошел на первом этапе многодневной велогонки на участке от Бреста до Ландерно в субботу. Одна из зрительниц держала в руках плакат таким образом, чтобы его было видно на камере, но не заметила, что он мешает участникам соревнования. В плакат врезался немец Тони Мартин, а за ним упали еще несколько спортсменов. Особенно серьезно пострадали трое спортсменов, которым пришлось сойти с дистанции. Испанец Марк Солер смог финишировать с переломами обеих рук, отмечается на сайте его команды Movistar. (interfax.ru)