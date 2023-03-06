Правоохранительные органы Германии раскрыли личности ряда членов международной хакерской группировки, в состав которой, как утверждается, входят граждане ФРГ, России, Молдавии и Украины.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила германская газета Die Welt.

К расследованию деятельности группировки под названием «Двойной паук» подключились Европол и американское Федеральное бюро расследований (ФБР). По данным управления уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, хакеры несут ответственность за серию кибератак по всему миру, в том числе взлом серверов университетской клиники Дюссельдорфа, германской медиагруппы Funke и систем округа Анхальт-Биттерфельд на востоке ФРГ.

Прокуратура выдала ордера на арест трех хакеров, в отношении еще восьми членов группировки ведутся следственные действия. Их местонахождение неизвестно. Один из подозреваемых, 41-летний россиянин, также разыскивается ФБР. Американские правоохранительные органы предлагают за сведения о нем награду в размере $5 млн.