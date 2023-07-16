Полиция Дубая (ОАЭ) приобрела новый автомобиль для своего парка роскошных служебных машин — Bentley Continental GT. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства эмирата.

«Полиция Дубая недавно пополнила свой парк роскошных патрульных автомобилей Bentley Continental GT V8», — говорится в пресс-релизе. Машина класса люкс была представлена в клубе полицейских Дубая. На мероприятии присутствовали представители сил правопорядка, а также автопроизводителя Bentley. По словам руководителя департамента уголовных расследований полиции Дубая генерал-майора Джамаля аль-Джаллафа, новая патрульная машина оснащена 8-цилиндровым двигателем мощностью 542 лошадиные силы, она способна разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3,9 секунды.

Полиция Дубая известна во всем мире своим парком служебных суперкаров. В гараже правоохранителей числятся такие автомобили, как Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz SLS AMG, BMW i8 и другие. Эти машины являются одной из визитных карточек эмирата. Однако на улицах города их трудно встретить, не говоря уже о месте преступления. Полиция Дубая привозит их для участия в различных мероприятиях. Например, их можно было увидеть в торговых центрах Дубая во время Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения, у тюркских народов более известен как Курбан-байрам).