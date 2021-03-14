Полицейский в Париже застрелил угрожавшего ему ножом мужчину

В Париже в воскресенье, 14 марта, сотрудник полиции застрелил мужчину, угрожавшего ему ножом. Как пишет французское онлайн-издание ActuParis, по предварительным данным, нападение не имело ни религиозной, ни террористической подоплеки, однако точная его причина на данный момент неизвестна.

Ссылаясь на источник в кругах полиции, портал указывает, что полицейские прибыли на велосипедах в 18-й округ Парижа после поступившего им сообщения о «семейном споре». На месте происшествия они застали мужчину, который начал угрожать одному из полицейских ножом, после чего страж правопорядка достал дубинку. Мужчина попытался сбежать, полицейский побежал за ним. Когда сотрудник полиции нагнал мужчину, тот предпринял попытку ударить его ножом. Защищаясь, полицейский выстрелил. (DW)