Полицейский обвиняемый по делу об убийстве Флойда освобожден под залог

Один из бывших полицейских, проходящих по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Ту Тао освобожден под залог. Об этом сообщает Fox 9.

Тао обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда, он освобожден под залог в $750 тыс., указано в сообщении.

Залог также внесен за бывших офицеров Томаса Лейна и Дж. Александра Куэнга, проходящих по аналогичным обвинениям, передает телеканал. Обвиняемый непосредственно в убийстве Дерек Шовин остается под стражей.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира. (gazeta.ru)