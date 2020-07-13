Полад Бюльбюль оглы заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он сказал, что пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты не прекратятся.

«Азербайджан никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории», — произнес он.

Посол также подчеркнул, что переговоры должны давать результаты, однако поскольку этого не происходит, будут военные действия, которые обернутся катастрофой для всего региона.

В заключении он добавил, что в Баку не допустят создания «второго армянского государства на территории Южного Кавказа».