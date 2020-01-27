Показатели Токийской фондовой биржи упали из-за вспышки пневмонии в Китае

Основные показатели Токийской фондовой биржи в понедельник упали почти на 2% на фоне ситуации с продолжающимся распространением пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию утренней сессии опустился на 1,9% по сравнению с закрытием торгов 24 января, до 23 372,06 пункта. Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,53%, до 1703,96 пункта.

Главным фактором падения стали опасения инвесторов по поводу дальнейшего распространения вируса и негативного влияния на экономику. В течение дня больше всего в Токио просели акции компаний, связанных с туризмом, торговлей и авиаперевозками. Все они, согласно прогнозам, недополучат прибыли из-за снижения пассажиропотока из Китая в период новогодних праздников, когда многие китайцы отправлялись на выходные в Японию.

Участники рынка также активно скупают японскую иену, что привело к ее укреплению до максимального уровня за месяц.