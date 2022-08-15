Погибшим в Лачынском районе военнослужащим срочной действительной военной службы Азербайджанской армии — солдатам Самиру Худиеву и Таиру Алиеву был присвоен статус шехида.

Об этом сообщили в ИВ Агстафинского и Сабунчинского районов.

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии — рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание в труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

В результате рядовой С.Худиев погиб на месте происшествия от полученных травм. Т.Алиев получил тяжелые травмы, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военнослужащего не удалось.

Таир Алиев похоронен в Аллее шехидов Агстафинского района, а Самир Худиев — в Аллее шехидов бакинского поселка Рамана.