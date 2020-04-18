Подростки пытались проникнуть в Версальский дворец через канализацию

В ночь на субботу, 18 апреля, двое подростков попытались пробраться в Версальский дворец, который в связи с распространением коронавируса закрыт для посетителей с середины марта.

Как передает газета Parisien, около полуночи охранники дворца Людовика XIV заметили на своих мониторах силуэты двух людей, которые передвигались по канализации.

Охранники сообщили в полицию. После чего вместе с правоохранительными органами ними приехали агенты службы безопасности, которым известны все «закоулки» комплекса.

После проверки системы безопасности стало известно, что в комплекс никто не проник. Правоохранители просмотрели запись камер наблюдения и установили, что в трубы, которые служат для водоснабжения фонтанов, проникли два подростка. Издание отмечает, что их все еще разыскивают.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая, а массовые мероприятия в стране не будут проводить как минимум до середины июля (kp.ru).