Подразделения азербайджанской армии вошли в Кяльбаджарский район

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кяльбаджарский район, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.

В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Кельбаджара.

| 2020-11-25T01:06:27+04:00 25 ноября 2020, 01:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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