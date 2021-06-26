Женщине, подозреваемой в связях с убийцей школьного учителя Самюлэя Пати, который был обезглавлен осенью прошлого года под Парижем, предъявили обвинения. Ее обвиняют в участии в преступном террористическом сообществе, сообщает в субботу, 26 июня, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, обвинение было предъявлено ей накануне, и в настоящий момент женщина находится под судебным контролем. Всего в рамках расследования убийства педагога к ответственности привлекаются 15 человек, подозреваемых в соучастии в совершении террористического убийства, а также в участии в преступном террористическом сообществе, говорится в материале.

О том, что французская полиция задержала в городе Ним 33-летнюю женщину, которая подозревается в связях с убийцей Пати, 22 июня сообщала газета Midi Libre. Отмечалось, что подозреваемая входила в окружение убийцы учителя и общалась с ним за несколько дней до преступления.

16 октября 2020 года мужчина, выкрикивая исламские лозунги, убил учителя Самуэля Пати. Предположительно, поводом для убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель якобы показывал в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений.

Нападавший был ликвидирован силовиками, президент Франции назвал случившееся террористическим актом.

В декабре того же года французские СМИ сообщали, что по делу об убийстве Пати подозреваемыми являются 14 человек, из них пяти предъявили обвинения в соучастии в преступлении.

В марте текущего года ученица колледжа, из-за рассказов которой, вероятно, убили Пати, заявила что солгала. Она не была в классе в тот день, когда она заявила семье, что видела карикатуры на пророка Мухаммеда, которые якобы демонстрировал преподаватель.

По словам школьницы, если бы она не рассказала придуманную историю своему, отцу, то он не записал бы видео с рассказом об этом, не опубликовал бы его в Сети и с ним не связался бы мужчина, убивший учителя )lenta. ru)