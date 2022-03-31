Российские войска расстреляли колонну автобусов с волонтерами под Черниговом.

Как передает УНИАН, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

«Пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры», — написала Денисова.

В результате обстрелов один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения.

Также одному из транспортных средств удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель ранен, его доставили в больницу.