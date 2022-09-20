На войну в Украине могли быть завербованы не менее 5786 заключённых из 37 российских колоний. Вывезены в район боевых действий – не менее 2036 из них. Об этом сообщает издание «Важные истории».

Журналисты уточняют, что их данные основываются на информации от собственных источников в колониях, правозащитных телеграм-каналах и публикациях в СМИ, которые, по их мнению, заслуживают доверия.

По информации издания, в некоторые колонии вербовщики от ЧВК «Вагнер» начали приезжать повторно. Один из родственников заключённых петербургской ИК-7 «Яблоневка» рассказал «Важным историям», что из колонии осуждённых забирали уже три раза. По его словам, теперь заключённым говорят, что либо они подписывают контракт и едут на войну за деньги, либо позднее их всё равно отправят туда, но уже бесплатно.

Глава правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала журналистам, что из колонии Форносово в Ленинградской области осуждённых вывозили уже минимум дважды. По её словам, всего в российских колониях может быть завербовано не менее 11 тысяч заключённых, а отправлено на войну около трёх тысяч. «Если раньше нам писали примерно раз в три дня, что забирают, например, 40 человек, то теперь практически каждый день речь идет о сотнях людей», — заявила правозащитница. (svoboda.org)