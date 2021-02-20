Почти 50 человек стали жертвами аномальных морозов в США

В Соединенных Штатах Америки из-за аномальных морозов погибли уже почти 50 человек. Сильнее всего пострадал штат Техас, где миллионы людей до сих пор остаются без электричества.

В регионе существует еще одна проблема – замерзли водопроводные трубы. Более 12 миллионов человек не имеют доступа к воде, сообщает телеканал «Россия 24».

Власти предупредили, что восстановить электроснабжение к ближайшим выходным вряд ли удастся. Многие жители также жалуются на то, что им приходят счета за свет на тысячи долларов. Это связано с резким подорожанием услуг.

| 2021-02-20T03:56:56+04:00 20 февраля 2021, 08:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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