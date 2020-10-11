Почти 30 журналистов задержаны на белорусских протестах

Во время проходящих в Беларуси протестов были задержаны почти 30 работников СМИ, которые освещали воскресные акции. Об этом сообщается в Telegram ассоциации журналистов Беларуси.

По данным ассоциации, в Минске были задержаны 17 журналистов, еще по четыре журналиста в Витебске и Гродно, а также один в Могилеве.

В ассоциации уточнили. что задержанными являются как белорусские, так и иностранные журналисты, в том числе граждане России.

Ранее стало известно, что в Минске были задержаны четверо корреспондентов ТАСС и один РИА Новости. Кроме того, силовики подтвердили, что применяли водометы для разгона вышедших на протесты граждан. (gazeta.ru)