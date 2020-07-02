Почему зачастил Лукашенко в стан «врага»?

Дважды в течение одной недели президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визиты в Россию – 24 июня он принял участие в Параде победы, хотя до последнего момента считалось, что он откажется от поездки. А 30 июня белорусский лидер приехал в город Ржев для участия в церемонии открытия мемориала в честь погибших воинов во время Великой Отечественной войны.

Тема войны для обоих президентов действительно очень значимая и болезненная. Для Лукашенко потому, что его страна приняла первые и самые тяжелые удары от немцев, а Путиным движет глубокая обида за свою страну, роль которой в победе, по его мнению, несправедливо принижается, более того – вся история Второй мировой войны якобы пересматривается Западом не в пользу России.

Приглашение от Путина во Ржев Лукашенко получил во время Парада 24 июня, однако до последнего не было ясно, состоится ли визит в условиях, когда международные встречи в мире из-за коронавируса сведены к минимуму. А Путин вообще в этом вопросе оказался впереди планеты всей, уйдя в длительную абсолютную изоляцию, которую нарушил только ради Парада. И с учетом того факта, что Лукашенко даже не ввел в своей стране ни особый режим, ни карантин, и сам продолжал работать практически в обычном режиме, повторная встреча президентов выглядела странной и маловероятной, даже ради памяти погибших воинов.

Однако, как бы там ни было, Лукашенко приехал во Ржев, более того, никакой безопасной дистанции между собой президенты не соблюдали, разговаривали они стоя вплотную друг к другу, а съемочная группа телеканала «Россия-1» даже зафиксировала их крепкие объятия и рукопожатие.

И это при том, что в последние недели Лукашенко снова делал немало резких заявлений в адрес России, заподозрив старшего брата в поддержке своего главного соперника на президентских выборах — экс-банкира Виктора Бабарико, которого он, кстати, успешно физически нейтрализовал, засадив в камеру СИЗО КГБ.

Так почему же при такой ситуации зачастил Лукашенко в стан «врага»?

По мнению журналиста и политолога Аркадия Дубнова, Лукашенко «нужна виза, отмашка Москвы на право оставаться у власти». Он якобы поехал договариваться с Путиным. Но о чем? Или чтобы там уговорили Бабарико снять свою кандидатуру, что кажется нереальным, или же промолчали, когда в Минске найдут какую-нибудь статеечку в уголовном законодательстве Беларуси, чтобы отказать ему в регистрации. И теперь, считает Дубнов, остается только выжидать: если ситуация будет развиваться по второму варианту, то значит Александр Григорьевич договорился с Москвой, «он получил вотум на очередное княжение». И тогда уже на условиях Москвы будут решаться экономические проблемы. «То есть он (Путин) спас Лукашенко у власти. Но в ответ править будет по экономическим реалиям, правилам игры, которые навяжут ему из Москвы. Приблизительно вот такой должен быть расклад», — прогнозирует Дубнов.

Но если верить этому сценарию, такое развитие событий будет однозначно означать, что никакой независимости и суверенитета у Беларуси нет, чем периодически бравирует Лукашенко, и чем он якобы не готов жертвовать ни при каких обстоятельствах. Даже на подписание Союзного договора с Россией он не пошел, обвинив Москву в посягательстве на независимость и суверенитет своей страны. Чем, кстати, устроил Путину лишнюю головную боль с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию для обнуления сроков пребывания у власти. А ведь все так хорошо складывалось – если бы в декабре состоялось подписание документа, то и необходимости спешно придумывать другой сценарий для продления власти Путина не понадобилось. Но тогда Лукашенко еще не знал, что спустя полгода ему в очередной раз понадобится испить из колодца.

Неожиданностью для бессменного лидера Беларуси стало появление серьезного соперника на президентских гонках и сопротивляемость электората. Лукашенко надеялся на очередную легкую победу на выборах, однако даже коронавирус оказался против него. С его решением не вводить жесткие меры против эпидемии не согласилась какая-то часть электората и общественности. И в такой ситуации Лукашенко понимает, что не может рассчитывать на победу при проведении честных выборов. На кону или потеря личной власти, или — независимости и суверенитета. Другого не дано.

Посмотрим, что выберет Лукашенко, и кого выберет Москва – своего протеже Бабарико, который ведет кампанию из СИЗО, и которого председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель обвинил в продвижении интересов «Газпрома»? Или «коленопреклонного» Лукашенко? Оба эти сценария означают сдачу суверенитета. Но есть и третий путь – Лукашенко проводит абсолютно прозрачные выборы и честно получает большинство голосов. И Россия оказывается вне игры. Но это предположение из мира фантастики…