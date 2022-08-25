20 августа 2022 года на страницах # была опубликована статья под названием «Почему служба омбудсмена Азербайджана не штрафует чиновников?». В статье рассказывалось об обращении директора Информационного агентства Turan Мехмана Алиева к омбудсмену по правам человека Сабине Алиевой с просьбой обеспечить подробный ответ на информационные запросы, направленные министерствам экономики и экологии, которые не соблюдают закон «О доступе к информации».

Как заявил # руководитель главы пресс-службы Аппарата омбудсмена по правам человека Эмиль Шахзаде, в связи с этим их ведомство уже обратились в соответствующие органы. «В случае обнаружения правонарушений в действиях этих структур будут составлены протоколы, которые будут направлены в судебные органы», — сказал пресс секретарь (https://m.zerkalo.az/pochemu-sluzhba-ombudsmena-azerbajdzhana-ne-shtrafuet-chinovnikov/).

23 августа 2022 года руководитель Аппарата Омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы направил письма в министерства экономики и экологии с просьбой в течение 10 дней предоставить омбудсмену ответы на информационный запрос агентства Turan.

23 августа на сайте Министерства экологии и природных ресурсов был опубликован ответ на запрос Turan. В ответе министерства говорится, что минэкологии изучает экологическую ситуацию в азербайджанской части Каспийского моря и на его прибрежных территориях, а также проводит мониторинги для управления отходами в соответствии с нормами действующего законодательства.

В ответе подчеркивается, что в ходе мониторинга, проведенного в 2021 году и за 6 месяцев 2022 года, был составлен 321 акт и 82 административных протокола по поводу сброса в море сточных вод (https://www.turan.az/ext/news/2022/8/free/Social/ru/8583.htm).

Мы решили выяснить, удовлетворил ли агентство Turan ответ Минэкологии. Директор агентства Мехман Алиев заявил, что ответ министерства их не удовлетворил.

«Потому, что я спрашивал о влиянии захвата прибрежной полосы и огораживания находящихся там земельных участков на экосистему Каспия. А мне минэкологии пишет о том, сколько актов и административных протоколов было составлено по поводу сброса в море сточных вод в Каспий», — ответил нам Мехман Алиев.

Как отметил директор информационного агентства, юридическое оформление захвата прибрежной полосы осуществлялось при поддержке Госкомимущества. «Именно это ведомство выдавало документы, подтверждающие права собственности захватчиков. Сегодня Госкомимущество находится в составе Минэкономики. Поэтому я и обратился с запросом в Минэкономики. Но, к сожалению, это министерство никак не отреагировало на мое обращение. Теперь я намерен подать в суд на эти министерства», — сказал нам Мехман Алиев.

Как известно, директор Информационного агентства Turan Мехман Алиев обратился к омбудсмену по правам человека Сабине Алиевой с просьбой обеспечить подробный ответ на информационные запросы, направленные министерствам экономики и экологии, 17 августа 2022 года.

Согласно словам Мехмана Алиева, он не получил исчерпывающего ответа на свой запрос из Минэкологии даже после вмешательства Аппарата омбудсмена. А Минэкономики, согласно утверждению директора агентства, вообще проигнорировало его обращение.

Мы решили выяснить, собирается ли Аппарат омбудсмена вмешаться на этот раз.

Как сообщили нам в Аппарате омбудсмена, согласно статье 13-1.1 Конституционного закона об уполномоченном по правам человека, расследование жалобы на нарушение права на получение информации со стороны омбудсмена проводится в течение десяти дней. «А в случае с жалобой руководителя агентства Turan десять дней еще не прошли», — сказали сотрудники аппарата.

# также решило выяснить мнение Агентства по развитию медиа, так как именно по разработанному им закону госструктуры обязаны отвечать на вопросы СМИ в течение 24 часов.

« У Агентства по развитию медиа нет полномочий относительно принятия мер в отношении структур, отказывающихся отвечать на запросы СМИ», — заявили нам в пресс-службе этого ведомства.

Глава пресс-службы Минэкономики Аббас Алиев опроверг высказывания Мехмана Алиева о том, что его ведомство проигнорировало запрос информационного агентства. «Мы отправили на запрос агентства исчерпывающий ответ еще 16 июля 2022 года», — сказал нам Аббас Алиев.

Мы также обратились в пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов. «Мы в письменном виде ответили на все вопросы агентства, которые касаются деятельности нашего министерства», — ответили нам в пресс-службе Минэкологии.