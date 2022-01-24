По свидетельству Госкомстата, за минувший год индекс цен на жилищном рынке Азербайджана повысился по сравнению с предыдущим годом на 3,8%. Ценовой рост особенно обострился за последний квартал прошлого года, информирует ведомство.

По официальным данным, за год на первичном рынке квартиры подорожали в среднем на 3,4%, на вторичном – 3,8%. При этом в четвертом квартале прошлого года индекс цен на жилплощадь вырос на 5,4%, в том числе на первичном рынке – 5,6%.

Раскачка цен на недвижимость стала следствием процессов, запущенных пандемией коронавируса. Рост спроса, особенно сильный по столице, в сочетании с лавинообразным ростом цен на стройматериалы сильно дестабилизировали строительную отрасль. Себестоимость проектов в сегменте жилого строительства растет, и компании, не желая работать себе в убыток, повышают расценки с учетом не только текущего, но и будущего подорожания. На взгляд аналитиков, цены продолжат расти, а данные Госкомстата не стыкуются с реальным подорожанием.

Скажем, по подсчетам исполнительного директора Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнура Азадова, за истекший год первичное предложение от строительных компаний подорожало на 15-20%. В текущем году, полагает он, подорожание продолжится и составит порядка 10 – 15%. В корне повышательных трендов целый перечень факторов, причем, подорожание строительных материалов и растущий спрос – превалируют.

Директор консалтинговой компании MBA Ltd Нусрат Ибрагимов также считает подорожание на рынке недвижимости обусловленным пандемией процессом. Если первый год, прошедший под девизом «короны», отметился застоем этой сферы, со второй половины года минувшего рынок заметно оживился на фоне смягчения карантина, и цены тоже пошли в рост. При этом, по оценкам Ибрагимова, индексы жилья даже понизились, а цены по рынку в целом выросли на 5,9%.

Подорожание на местном рынке, говорит аналитик в беседе с #, выглядит не столь существенно, если сравнивать с мировыми трендами, однако рост его в текущем году все же настигнет. Одновременно будет стабильно расти значение этого инвестиционного инструмента, уверен Ибрагимов. Впрочем, сильнейшая инфляция последних двух лет способствует повышению интереса инвесторов к этой сфере, сказал в свою очередь экономист Эльданиз Амиров, ожидающий оттока средств из банков и кэша в квадратные метры.

На взгляд экономиста, реальная годовая инфляция в минувшем году достигла двузначных значений, тогда как средняя ставка по банковским депозитам составляет 8,5 процентов. В результате вкладчики не только не получают доходов со своих банковских вложений, но даже терпят убытки. Отсюда следует вывод, что в текущем году ожидается снижение темпов прироста вкладов в банках по сравнению с текущим годом:

«Перспективы оттока денег из банков в кубышку тоже маловероятны, поскольку кэш от потерь не избавит. Ведь если деньги останутся на руках, из-за инфляции их владельцы потеряют, как минимум, 10 процентов. Что же касается вкладов, ущерб в этом случае меньше – где-то на уровне 1-3%, но все же присутствует. Учитывая неширокие инвестиционные горизонты, население, скорее всего, прибегнет к испробованным и максимально надежным инвестиционным инструментам, где на первом месте недвижимость».

По информации Министерства экономики, за девять месяцев прошлого года были зарегистрированы права на 66,7 тыс. квартир, 35 260 индивидуальных домов и дачные участки. При этом на вторичном рынке предметом купли-продажи стало 23,4 тыс. индивидуальных домов и дачных участков (рост 39,2%) и 44,9 тыс. квартир (+47,5%).