Цены на репчатый лук впечатляют ростом – стоимость килограмма овоща достигла полутора манатов. Почему это происходит – вопрос не из легких, поскольку ответить на него просто некому.

Хотя отдельные публичные лица и делают заявления вроде падения урожайности, четкого представления о причинах дефицита и повышения цен пока не предвидится. Судя по публикациям, истоки проблем Минсельхоз видит в войне в Украине. А выступающие на просторах «аудиовизуалистики» эксперты обтекаемо намекают на бесконтрольный экспорт.

По свидетельству специалиста Акифа Насирли изданию Bizim.Media, хотя свое производство и покрывает большую часть местного спроса, урожаи репчатого за последний год сократились:

«Весной минувшего года произошло массовое нашествие вредителей на луковые поля, — комментирует он. — Кроме того, из-за нехватки лука в соседних странах в начале этого года и последние три месяца, как и в прошлом году, из нашей страны этот овощ вывозили в больших количествах. Все это вкупе привело к нехватке лука на местном рынке и цены резко выросли. Поэтому нужно сделать два важных дела для стабилизации ситуации: во-первых, ввести квоту на экспорт лука, а во-вторых, увеличить импорт до нового сезона. Иначе цены на лук будут расти до следующего весеннего урожая».

Но ведь еще в марте позапрошлого года правительство приняло, а в этом году и продлило постановление. Оно напрямую касается экспорта товаров минимальной «корзины жизни» азербайджанцев, и картофеля в том числе. Следуя новому правилу, для вывоза урожаев первостепенной продукции требуется положительное заключение Министерства экономики, а оно упирается в имеющиеся продовольственные запасы…

Периодический дефицит и подорожание лука для нас не новость, поэтому одной урожайностью проблема тоже, скорее всего, не исчерпана. Ведь уже без малого четыре года лук по весне стабильно растет в цене, а первое такое восхождение цены учудили к середине весны 2019 года, поднявшись до полутора манатов и выше. Хотя летом того же года фермеры богатых на урожаи Бардинского и Агдамского районов не могли продать лук даже за 5-10 гяпиков, так что часть собранного пришлось вернуть в землю как удобрение. Кстати, в том памятном году был собран рекордный урожай этой культуры — 233 тыс. тонн, а вспомнить про это весной при взлетевших четырехкратно выше себестоимости (35 гяпиков за кг в 2018 году) ценах язык не поворачивался.

Между тем, причины резко возросшей стоимости репчатого лука на прилавках отечественных рынков весной прошлого года прояснились в результате публикации данных по внешней торговле только через несколько месяцев. Из данных официальной статистики выяснилось, что в первом квартале того года лука из страны вывезли в семь раз больше — до 7,7 тыс. тонн преимущественно в Турцию. Ну а после из года в год ситуация повторялась. То же самое наблюдалось на рынках к весне 2020 года — цены на корнеплод поднялись втрое. По мнению эксперта в области сельского хозяйства Вахида Магеррамова, наша страна производит овощей не больше нормы потребления на внутреннем рынке. Что касается лука, если его не экспортировать и наладить систему хранения, производимого будет достаточно.

Казалось бы, вопросы хранения и реализации полученных урожаев решаются в республике не первый год, для этой цели даже действует специализированная структура – ОАО «Аграрная заготовка и снабжение», созданное пять лет назад вместо аналогичного ОАО «Заготовка и снабжение продовольствием». Ясно одно – за последние годы в стране уже дважды создаются ОАО, ответственные за централизованные закупки сельхозпродукции, но где результаты? Хотя, на взгляд специалистов, такие структуры являются пережитком советских времен. Не государственное это дело – заниматься закупками и вмешиваться в рыночные процессы.

Условия для длительного хранения урожаев фруктов и овощей тоже оставляют желать лучшего. Бытует мнение, что профильные ведомства могли бы организовать строительство амбаров, но это недешевое удовольствие, чреватое в итоге повышением потребительских цен. Поэтому единственный выход для селян – искать внешние рынки сбыта. И чем быстрее крестьяне продадут урожаи, тем больше они выиграют. Вместо вывозимой сельхозпродукции обычно ввозят заморскую, а она, в случае с луком, сегодня нелегкая.

Неожиданно сильные морозы в Центральной Азии сгубили урожаи репчатого и власти центральноазиатских стран выбрали самый простой способ борьбы с проблемой — в пожарном порядке ввели запреты на экспорт. Все это обострило проблему весеннего дефицита и высоких цен. Так что, судя по всему, подорожание продолжится.