Почему малые или средние государства так стремятся стать членами НАТО, а не ОДКБ?

«Нет, Россия вовсе не стремится, даже чисто теоретически не размышляет о том, как бы создать какие-то военные альянсы или же иные геополитические конфигурации с Китаем и Индией» — российский министр иностранных дел Сергей Лавров на днях на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой заявляя эти слова, наверное, думал, что американские коллеги его как следует поняли, т.к. министр иностранных дел РФ, с одной стороны, сделал тонкий намек по поводу создания новых, дочерних военных структур НАТО в Средней и Дальней Азии, с другой же, довел до их сведения, что при необходимости Москва может воспользоваться определенными противоречиями между Вашингтоном, Пекином и Дели.

Заметим, что не только чисто практические дипломаты, даже некоторые маститые политологи-международники считают, что теперь вовсе нет смысла расширять военные альянсы против России, т.к. она уже не идеологическое государство, не носит в себе какие-то глобальные угрозы и вызовы против иных государств и стран. Подобные аналитики даже считают НАТО реликтом холодной войны и настаивают на том, что альянс должен быть распущен.

Если признаться, мы также часто задаемся аналогичными вопросами: формула «НАТО vs России» не потеряла ли былого смысла? Прежде чем ответить на этот вопрос, напомним последнее заявление украинского президента Владимира Зелинского: «Проблема Восточной Украины решится только тогда, когда Киев станет членом НАТО».

Заметим, что также говорят представители Грузии и Молдовы, также призывают членов НАТО защитить их от вероятной российской угрозы прибалтийские республики бывшего советского сегмента. Конечно, руководители НАТО пока должным образом не отвечают на призывы этих стран, мотивируя это тем, что Альянс не намерен в военном плане стоять лицом к лицу со второй ядерной державой, т.е. Россией. В то же время напомним, что именно страны НАТО решили югославскую проблему, используя свои силы и ресурсы. Но в любом случае, Брюссель не отрицает, что Альянс намерен включить в свои ряды и другие постсоветские государства и пока считает Россию главной угрозой против мира и себя.

Помнится, в России после падения Варшавского Пакта многие думали, что и НАТО будет распущен. Но подобные надежды не только не сбылись, наоборот, уже в первой половине девяностых годов Североатлантический Блок выступил с новой инициативой – «Партнерство во имя мира», который недвусмысленным образом подразумевал в перспективе расширение Альянса.

Почти все постсоветские страны, с которыми НАТО вело переговоры о членстве, сразу согласились стать участниками нового проекта.

Теперь мнения о последней инициативе НАТО постсоветских республик довольно разные: одни довольны уровнем сотрудничества, другие же считают его недостаточным. Но любая из этих стран на вопрос хотят ли они стать членом НАТО, услышишь только один ответ: «Да!». Думается, российские политологи должны поразмышлять над этой тенденцией: почему же малые или средние государства так стремятся стать членами НАТО – да, не ОДКБ, а именно НАТО?

По этой причине, новые форматы и формулы расширения не являются только выражением амбиций ведущих натовских стран, у отдельных государств такое желание достаточно сильно выражено – поэтому сейчас обсуждаются такие формулы, как «ближневосточное НАТО», «азиатское НАТО» и т.д. Мы вовсе не утверждаем, что все это в ближайшее время сбудется. Нет, вновь заметим, что главным являются не новые форматы расширения, а именно желание разных стран связать свою безопасность именно с НАТО.