Солиста итальянской рок-группы Måneskin, победившей на «Евровидении», заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. Об этом пишет The Mirror.

Во время объявления оценок Дамиано Давид наклонился к столу так, что многим зрителям показалось, будто бы он употребляет кокаин. Тем не менее, во время пресс-конференции музыкант объяснил, что еще один член группы Томас Раджи разбил стакан, а он поднимал осколки. Также солист подчеркнул, что не употребляет наркотики.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.