Министерство внутренних дел Азербайджана на основе информации, поступившей от турецких коллег, провело оперативные мероприятия против лиц, связанных с террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в Азербайджане.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Один из пяти задержанных рассказал о своих связях с Губадом Ибадоглу. На основе данных показаний в офисе Ибадоглу был проведен обыск, были обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, и политик был задержан.

В настоящее время мероприятия продолжаются.

Как сообщает «Туран», по информации дочери Ибадоглу, Жали Байрамовой полиция утверждает об обнаружении в офисе 40 тыс. долларов.

Она полагает, что полиция сама подложила эти деньги.

«Отец болен, он просит лекарства. Он с 1-2 часов дня задержан и с тех пор не смог принять лекарства. Мы очень беспокоимся за него», — сообщила Байрамова.

Адвокат Зибейда Садыгова пока не доступна для комментариев.