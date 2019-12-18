По словм Пелоси Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту.

«Президент использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности», — заявила Пелоси. Также, по ее словам, Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в выборы.

По ее словам, она открывает дебаты об импичменте «со всей серьезностью и с грустью».

«Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора», — сказала Пелоси.

Спикер была одета в черное платье с золотой брошью в виде орла — государственного символа США.

Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.