По словм Пелоси Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту.

«Президент использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности», — заявила Пелоси. Также, по ее словам, Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в выборы.

По ее словам, она открывает дебаты об импичменте «со всей серьезностью и с грустью».

«Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора», — сказала Пелоси.

Спикер была одета в черное платье с золотой брошью в виде орла — государственного символа США.

Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

| 2019-12-18T21:46:25+00:00 18 декабря 2019, 23:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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