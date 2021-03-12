По мнению экспертов борьба за власть Армении вошла в вялотекущую фазу

Оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» продолжает держать перекрытыми входы в здание парламента Армении на проспекте Баграмяна и на улице Демирчяна в самом центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, однако уже два дня не проводит массовых протестных акций. Как сообщает ТАСС с места событий, в настоящий момент рядом со зданием законодательного органа дежурят около ста активистов.

В основном они проводят время в палатках, установленных и на проспекте Баграмяна, и на улице Демирчяна, греются у костра, слушают песни. Рядом с митингующими дежурят наряды полицейских, которые ведут себя дружелюбно и корректно, не задерживают активистов и не требуют разблокировки дорог, вследствие чего по всей столице республики периодически образуются большие пробки.

Лидеры оппозиции не часто приезжают на место проведения акции протеста. Их пресс-службы периодически сообщают, что оппозиционные политики проводят совещания относительно будущих планов, что и доказывает мнение многих экспертов о том, что борьба за власть Армении вошла в вялотекущую фазу.