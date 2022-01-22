По меньшей мере семь человек погибли и еще 15 получили травмы и ожоги при пожаре, вспыхнувшем сегодня утром в индийском мегаполисе Мумбаи, сообщает ТАСС.

Возгорание началось на 18 этаже 20-этажного жилого дома в районе Говалия-Танк. К месту инцидента прибыли 13 пожарных расчетов. Причины пожара выясняются.

Мэр Мумбаи Кишори Педнекар заявила журналистам, что ситуация находится под контролем. «Огонь под контролем, но дым пока очень сильный», — сказала она.

Борьба с огнем и поисково-спасательная операция на месте пожара продолжаются.