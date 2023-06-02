Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие законопроекта «О государственном языке Кыргызской Республики» в третьем чтении. Комментарий Захаровой опубликован на официальном сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, в нынешнем виде документ «способен создать определенные сложности» для граждан, не владеющих госязыком. Чиновница также надеется, что руководство КР будет проводить «сбалансированную языковую политику».

«Мы неоднократно обращали внимание кыргызских коллег на то, что принятие закона может нежелательным образом сказаться на ситуации с правами нетитульного населения, в том числе наших соотечественников. Партнеры заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык. В связи с этим рассчитываем, что руководство Кыргызской Республики в духе наших союзнических отношений будет проводить сбалансированную языковую политику, направленную как на развитие кыргызского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Кыргызстане закреплен конституционный статус», — цитирует МИД РФ Захарову.

Депутаты Жогорку Кенеша 31 мая приняли законопроект «О государственном языке Кыргызской Республики» в третьем чтении.

В законопроекте о госязыке, инициатором которого выступили Национальная комиссия по госязыку и кабинет министров, конкретизированы сферы применения государственного языка. Так, согласно документу, обязательным становится применение кыргызского языка в деятельности госорганов, судопроизводстве, в географических названиях, в сфере образования и науки, а также при заключении международных договоров.

Кроме того, одно из основных изменений — обязательность владения госязыком госслужащими, депутатами, педагогами, судьями, прокурорами и многими другими категориями граждан. (azattyk.org)