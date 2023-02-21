«Европейская структура безопасности, какой мы ее знали, перестала существовать, одновременно повысились риски для безопасности Швеции», заявила в понедельник на пресс-конференции в Стокгольме глава Шведской службы военной разведки и безопасности (MUST). По словам Лены Халлин, Россия хотела бы избежать вооруженного конфликта с НАТО, но планирует усилить свой военный потенциал близ границ Швеции. Российское руководство готово идти на высокий риск, считают аналитики шведской разведки.

В настоящее время, когда российские вооружённые силы заняты в основном войной в Украине, Россия явно остаётся военной угрозой и в непосредственной близости от Швеции, сказала Халлин. Россия усилит свой военный потенциал, когда это станет возможным, в ответ на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. (svoboda.org)