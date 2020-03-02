Пит Буттиджич выходит из президентской гонки в США

Праймериз в американском штате Южная Каролина стали последними перед так называемым «супервторником», когда 3 марта выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая самые крупные Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов, то есть одной трети от общего количества. (РИА Новости)