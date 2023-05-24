Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с захваченными Арменией в плен азербайджанскими солдатами Бабировым Агшином Габиль оглу и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, распространено в качестве документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН.

Об этом # сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В письме выражается серьезная обеспокоенность тем, что военнослужащие азербайджанской армии, заблудившиеся в связи с неблагоприятными погодными условиями и впоследствии захваченные в плен, подвергаются пыткам и другим бесчеловечным действиям.

В письме содержится призыв к генеральному секретарю осудить эту провокационную деятельность Армении, сопровождающуюся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, оказать на нее давление с целью немедленного освобождения азербайджанских солдат в соответствии с международными обязательствами.