Письмо для Трампа с ядом отправили из Канады

Адресованное президенту США Дональду Трампу письмо с ядом рицином, которое перехватили американские службы безопасности, было отправлено из Канады, сообщает The New York Times.

Представитель правоохранительных органов заявил, что подобные письма также были направлены в правительственные учреждения в штате Техас. В настоящее время следователи проверяют, были ли отправлены по почте другие конверты с рицином.

По словам чиновника, в настоящее время следствие считает, что письма были отправлены из Канады. В рассылке конвертов с токсином подозревают женщину.

По сообщению The New York Times, пока следователи не нашли связи между письмами с рицином и международными террористическими организациями. Однако газета отмечает, что расследование в самом начале, и исключать какие-либо версии рано.

Как сообщалось, на этой неделе американские правоохранители перехватили почтовое отправление для президента США, в котором содержался яд рицин. Телеканал CNN называл его посылкой, а не письмом. (interfax.ru)