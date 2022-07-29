Жерар Пике и Шакира продолжают обсуждать будущее детей после расставания.

Певица после окончания отношений переехала в Майами и хочет, чтобы дети жили вместе с ней.

Как сообщает Marca со ссылкой на Telemundo, защитник «Барселоны» готов согласиться на переезд детей, хотя раньше был против этого.

Однако Пике поставил два обязательных условия. Во-первых, футболист просит Шакиру обеспечить ему 5 полетов в Майами в год первым классом, чтобы видеться с детьми.

Во-вторых, Жерар просит у исполнительницы 400 тысяч евро на покрытие долгов.

В начале июня Пике и Шакира объявили, что расстались после 12 лет отношений. Сообщалось, что пара рассталась из-за измен игрока «Барсы». (sports.ru)