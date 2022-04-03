Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея «беспощадно» уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул предпримет какие-то военные действия в качестве превентивного удара по КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Предупреждение со стороны Пхеньяна связано с тем, что 1 апреля министр обороны Южной Кореи Со Ук на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью «точно и быстро поражать любые цели» в Северной Корее.

Министр подчеркнул способность армии наносить удары по «источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам», в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку более точных, мощных ракет большей дальности, чем у противника.

«Говорить о «превентивном ударе» против страны, обладающей ядерным оружием, он либо сумасшедший, либо дурак и идиот… Если южнокорейская армия, руководствуясь каким-то ошибочным суждением, предпримет опасные военные действия против КНДР, например, превентивный удар, наша армия беспощадно сосредоточит всю свою военную силу на уничтожении основных целей в Сеуле и южнокорейской армии», — заявил Пак Чон Чхон «от лица северокорейской армии».

Он отметил, что две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны. Корейская война 1950-1953 годов закончилась лишь перемирием, поэтому в условиях нынешней военной напряженности любое неверное суждение или неуместное заявление, способное спровоцировать другую сторону, может вызвать «конфликт и полномасштабную войну».

Пак Чон Чхон добавил, что Сеулу не стоит еще больше накалять обстановку провокационными «глупостями» и «блефом», который явно направлен на то, чтобы успокоить южнокорейских граждан в то время как власти сами «трясутся от страха».