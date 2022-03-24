Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестна реакция Владимира Путина на увольнение специального представителя главы государства РФ по устойчивому развитию Анатолия Чубайса. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

«Вряд ли он [Путин] как-то отреагировал», — сказал Песков.

По словам Пескова, Чубайс не являлся регулярным сотрудником и не получал зарплату.

Также у Пескова нет информации, как именно увольнялся Чубайс, приносил ли он лично заявление на отставку.

«Из администрации ежедневно кто-то увольняется — это живой механизм», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что Анатолий Чубайс покинул должность специального представителя президента России по устойчивому развитию.

Собеседники Bloomberg утверждают, что это связано с его несогласием с проведением военной операции на Украине. По информации агентства, он покинул страну.

По информации «Ъ», вчера Анатолия Чубайса видели в Стамбуле.