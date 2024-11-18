Россия не рассматривает вариант заморозки боевых действий в Украине по линии фронта как приемлемый. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о плане турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее западные СМИ сообщили, что Эрдоган намерен представить свой план на предстоящем саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Согласно этим публикациям, документ включает заморозку боевых действий по линии соприкосновения, создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса и размещение там международных войск.

«Вариант заморозки по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны. Условия, озвученные президентом Путиным в июне, остаются актуальными: они четко определяют, что необходимо для прекращения боевых действий», — подчеркнул Песков.

На вопрос журналистов, обсуждали ли лидеры РФ и Турции данный план в ходе недавних контактов, представитель Кремля ответил отрицательно.

«Нет, это не обсуждалось. Мы обратили внимание на публикации, но у нас нет информации о сути этого плана и его деталях», -сказал Песков.