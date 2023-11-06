Бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян заявил, что он никогда не признавал Холокост и что «евреев надо истреблять поголовно». Он утверждает, что «проводил операции на уровне Моссада и даже выше». Погосян едва ли не мамой клянется, что если бы он работал на ХАМАС и Хезболлу, «то у Израиля было бы не тысяча, а сто тысяч человек погибшими».

После чего, он вызвался помогать в этом «деле». «Я буду считать уничтожение евреев — сверхсправедливым актом. Израиль — фашистское государство. Евреи это деструктивный народ, который не имеет права находиться на этой земле… Я буду помогать вашим врагам интеллектуально. И вы будете иметь вместо одного убитого 1000 убитых», — заявил он.

Погосян также заявил, что «не будет просить убивать евреев», а «будет помогать убийству евреев»: «Мы никогда вам не простим убийство наших солдат вашими петухами, инструкторами. Вы сейчас у американцев просите оружие. Дебилы в Америке вам поставляют оружие, которое вы продаете Азербайджану». Он еще много чего поражающего воображение наговорил. Аж до Пизанской башни дошел, мол и она помнит евреев.

«Еврей, который спроектировал Пизанскую башню, собрал кучу денег и убежал. И Пизанская башня продолжает падать», — лепечет Погосян, в итоге, перешедший к ненормативной лексике. Жаль, что это был монолог и не нашлось рядом с Погосяном того, кто бы спросил, почти как киношный Шурик у милиционера: «А часовню тоже евреи развалили?». И не факт, кстати, что Погосян в ответ ответил бы, что часовню развалили до появления на свете евреев.

При этом совершенно очевидно, что Погосян не бывал в Пизе. В противном случае, он бы знал, что всё дело в наклоне башни, который создаёт иллюзию падения. Это отнюдь не преднамеренный шаг архитекторов и никак не следствие непрофессионализма строителей. В любом случае,заслуженно в 1986 году Пизанская башня вместе с собором, прилегающей площадью и баптистерием была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Погосяна же не только ЮНЕСКО, но и Красная Книга упоминать не стала. Более того, о нем даже «Ералаш» сюжет не снял, хотя Володя давно созрел для этого. Нет, в Азербайджане привыкли к тому, что разного рода армянские проходимцы озвучивают примеры придуманной ими же истории, согласно которым жизнь на Земле произошла от армян, и все лучшее в истории человечества изобрели армяне. Но тут даже для армян получился из ряда вон выходящий пример юдофобии, пещерного национализма и примитивизма.

Правда тут нужно учесть и то, что Погосян — это не сапожник Ашот. Это, как ни крути, бывший советник начальника Генштаба Армении. Соответственно, несложно понять, что из себя представляет армянская политическая и интеллектуальная, если так можно выразиться по отношению к РА, элита этой страны. Собственно, в РА ведь излучали не скрываемую радость по поводу того, что боевики из ХАМАС решили устроить бойню в Израиле. Радовались армянские СМИ, армянский сегмент соцсетей. Да, рядовые армяне открыто писали о том, что «Израиль получил по заслугам».

Ну а верхом армянского цинизма была статья под названием «Заслуженная кара для Израиля», опубликованная на сайте ArmenianReport. Данное издание утверждало, что Израиль «стал соучастником всех преступлений Азербайджана». «И потому мы констатируем, что есть высшая справедливость в том, что граждане еврейского государства сейчас чувствуют страх, отчаяние, беззащитность», — указано в статье данного армянского СМИ.

А еще напомню, что террористическая группа «Армянская секретная армия освобождения Армении» (ASALA) взяла на себя ответственность за акт вандализма, произошедшего в синагоге «Мордехай Нави». В их заявлении говорилось, что ASALA планирует проводить дальнейшие агрессивные акции против евреев в разных странах. «Евреи являются заклятыми врагами Армении и ее народа. Это предупреждение: наша успешная операция 3 октября в Ереване — это только начало. Каждый раввин будет у нас на радаре», — говорилось в заявлении армянских террористов. Как видим, в их заявлении нет никакого отличия от речей Владимира Погосяна. А все потому, что Армения больна нацизмом, юдофобией, тюркофобией и азербайджанофобией. И болезни эти, судя по всему, неизлечимы.