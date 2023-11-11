На днях в Армении был зафиксирован очередной факт антисемитизма. Так, бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян в своем видеообращении в соцсетях заявил, что «евреев надо истреблять поголовно».

По мнению Погосяна, «евреи — это деструктивный народ, который не имеет права находиться на этой земле». В приступе своей животной ненависти он даже заявил, что считает уничтожение евреев – сверхсправедливым актом и он вызвался помогать в этом «деле».

Подобный поступок не вызывает особого удивления. Армения давно прослыла антисемитским государством. Враждебные высказывания в адрес евреев и Израиля озвучивают не какие-либо торгующие на рынках абрикосами армяне, а представители интеллигенции. Прикрываясь фактом того, что Израиль продавал Азербайджану оружие, армяне выражают враждебное отношение к евреям. Особенно эта тенденция приобрела системный характер после 44-дневной войны.

Среди ярких примеров можно привести автора книги «Женщины и джихад: полемика в американских, израильских и арабских СМИ вокруг палестинских женщин-камикадзе» Рашель Абрахам. В декабре 2021 года в газете «Исраел Хайом» она опубликовала статью об антисемитских нападках на нее со стороны армян за высказанные в публикациях суждения. В статье отмечается, что некоторые армяне – пользователи социальной сети Linkedin использовали в ее адрес нецензурную брань. Ну прям как на днях Погосян высказывался о всех евреях.

Здесь можно еще вспомнить о том, как 4 октября текущего года в Ереване была осквернена синагога «Мордехай Нави». На фоне многочисленных осквернений Мемориала жертв Холокоста в Ереване инцидент с синагогой в очередной раз говорит о том, насколько в армянском обществе укоренились ксенофобия, нетерпимость и ненависть к иным народам. И это не удивительно. В стране, в которой возводят памятник пособнику немецких фашистов Гарегину Нжде, не может быть речи о толерантности к другим нациям.

Самое интересное в этой ситуации заключается в том, что представители малочисленной еврейской общины Армении Гершон Бурштейн и Римма Варжапетян утверждают обратное, что мол в этой стране никогда не было антисемитизма.

К примеру Римма Варжапетян в своем недавнем интервью РУСАРМИНФО вновь повторила, что в Армении никогда не было антисемитизма и в этой стране спокойно проживают евреи. Она призналась, что на бытовом уровне после 44-дневной войны в армянском обществе таится обида на Израиль. «Поставка вооружений Азербайджану во время войны – это был конечно очень большой грех Израиля и поэтому безусловно есть обида», — сказала она.

«Думаю, что Армения более цивильная страна и народ здесь очень порядочный и по отношению к нам, конечно, никаких плохих действий нет», — отметила она.

Насчет того, что Армения является цивильной страной, Варжапетян явно покривила душой. Изгнавшая этнических азербайджанцев из родных мест, уничтожившая и присвоившая их историко-культурное наследие, на протяжении 30 лет оккупировавшая территории Азербайджана, совершая на ней акты вандализма и осуществлявшая этнические чистки страна не может быть цивильной по своему определению.

И многочисленные представители порядочного народа не будут открытым текстом оскорблять евреев. Всему этому есть общеизвестное определение, и оно называется огульный антисемитизм…