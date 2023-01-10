В ночь на вторник компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона произвела первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании. Однако ракета LauncherOne не смогла достичь околоземной орбиты из-за «аномалии», сообщила пресс-служба компании.

Модифицированный самолет «Боинг-747» взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем на борту, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников.

Через полтора часа после взлета, находясь на высоте более 10 километров над Атлантическим океаном, самолёт выпустил ракету. Ракета запустила двигатель первой ступени и начала подъем на низкую околоземную орбиту, но так и не смогла завершить его.

Сообщается, что спутники, которые должна была вывести на орбиту LauncherOne, могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Первое испытание ракеты-носителя LauncherOne с борта модифицированного «Боинга» в мае 2020 года завершилось неудачей. Однако в компании считают, что модель запуска ракет с «Боинга» дешевле, чем традиционные вертикальные пуски.

С 2021 года Virgin Orbit успешно осуществила четыре аналогичных запуска ракет над Тихим океаном с территории США. (svoboda.org)