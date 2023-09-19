Отказ России продлить зерновую сделку не остановил попытки Украины наладить поставки сельскохозяйственной продукции по Черному морю. В субботу два судна зашли в порт Черноморск в Одесской области. Одно из них с грузом в 3000 тонн пшеницы вышло в море и направляется в Босфор, другое пока находится в порту, его загружают пшеницей для Египта, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Это первые гражданские суда, воспользовавшиеся после выхода России из зерновой сделки временным коридором, который пытается организовать Украина. Как ранее сообщал Кубраков, корабли Resilient Africa и Aroyat ходят под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Россия заявила, что будет считать направляющиеся в украинские порты суда законной военной целью, и в августе патрульный корабль «Василий Быков» остановил сухогруз, также следовавший под флагом Палау, на пути в порт Измаил на Дунае. Чтобы провести досмотр, «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, сообщала пресс-служба Минобороны России.

Но в последние недели из черноморских портов Украины беспрепятственно ушли пять кораблей; правда, они находились там с самого начала войны. А «Василий Быков» вместе с патрульным кораблем «Сергей Котов» были атакованы пять дней назад в Севастополе, второй из них получил повреждения, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Пока рано говорить о том, удастся ли Киеву организовать безопасную работу коридора, отмечает Bloomberg: участники рынка наблюдают за реакцией России, и пока ее отсутствие толкает цены на пшеницу вниз. Во вторник фьючерс на пшеницу подешевел на 1,1% до $5,85 за бушель.

С начала года цены упали уже на 26%, несмотря на скачок в конце июня и затем в июле, когда Россия ясно дала понять, что не продлит зерновую сделку, а затем стала подвергать массированным обстрелам черноморские порты и после – порты на Дунае, откуда украинское зерно баржами вывозится в Румынию. Влияние на рынок оказывает высокий урожай в самой России и ряде других стран – крупных производителей сельхозпродукции. (moscowtimes.ru)