Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс впервые выступила перед своей резиденцией.

Как сообщает ТАСС, она дала высочайшую оценку своему предшественнику на этом посту.

«История запомнит Бориса Джонсона как очень влиятельного премьер-министра», — отметила она.

Премьер-министр отметила неоценимую заслугу Бориса Джонсона в BREXIT, в доставке вакцины против COVID и противодействии России.

В своем выступлении Лиз Трасс сказала, что будет напрямую заниматься энергетическим кризисом, вызванным войной, начатой Владимиром Путиным в Украине.

Трасс подчеркнула, что ее правительство превратит Великобританию в страну мечты с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами и возможностями, которых заслуживает каждый гражданин.

Лиз Трасс сказала, что у нее есть смелый план по снижению налогов и развитию экономики за счет реформ. Она также добавила, что Великобритания будет реформировать свою миссию, чтобы она работала, строилась и росла.

Следует отметить, что сегодня Лиз Трасс отправилась в замок Балморал, чтобы встретиться с королевой, и после официального обращения королевы о формировании нового правительства вступила в должность премьер-министра Великобритании.