Переворот в Мали: «золотой» ответ Турции

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа — пока представители оппозиции собирали людей на митинги и требовали отставки главы государства, военные решили взять дело в свои руки и подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы.

Следом события начали развиваться стремительно, ряд отрядов двинулся в сторону столицы страны, а СМИ сообщили, что генштаб Вооруженных сил Мали находится под контролем солдат Нацгвардии во главе с полковником Садио Камара, экс-директором военной школы базы Кати.

Главным требованием мятежников стала отставка президента Ибрагима Бубакара Кейта. Военные призвали главу государства покинуть Мали, в противном случае пообещав взять штурмом его администрацию.

Одновременно появились сообщения о том, что военные захватили председателя Национальной ассамблеи Мали Мусу Тимбине, министра экономики и финансов Абдулая Даффе, и главу МИД Тьебиле Драме. В минобороны республики потеряли контроль над ситуацией, а попытка премьер-министра Бубу Сиссе усадить мятежников за стол переговоров завершилась полным провалом.

В итоге к вечеру 18 августа в руках военных оказались премьер-министр вместе с президентом, их доставили на базу Кати. Спустя несколько часов Кейта объявил об уходе в отставку, а также о роспуске правительства и парламента.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Мали — одна из колоний Франции и именно поэтому традиционно позиции Парижа в этой стране были сильны. В 2013 году на фоне вялых действий международного сообщества и регионального западноафриканского блока ЭКОВАС Франция объявила о начале военной операции «Сервал» по освобождению Мали от «террористических элементов» и восстановлению территориальной целостности своей бывшей колонии. Столь стремительная военная интервенция стала неожиданностью для международных наблюдателей и была воспринята как ответ французов на быстрое продвижение боевиков на юг — в сторону Бамако.

Еще президент Франции Франсуа Оланд заявлял о том, что Франция не будет вмешиваться в дела своих бывших колоний, однако через две недели уже отправил войска в Мали. С того момента именно французы «правили балом» в этой одной из беднейших аграрных стран Африки. Помимо всего прочего Франция располагает оперативным преимуществом в виде существующих военных баз в африканских странах (Джибути, Буркина-Фасо, Чад, Габон, Кот-д»Ивуар, Сенегал) для переброски войск в Мали. Поэтому тогда действия французов были поддержаны со стороны СБ ООН.

Уже бывший президент Ибрагима Бубакара Кейта был ставленником Парижа и поддерживал присутствие французов у себя в стране. Однако наивно было бы полагать, что Франция пришла в эту страну, исходя из своих гуманных целей, для борьбы с исламистами. В реальности, как и все другие колониальные страны, так и Франция для того, чтобы сохранить свое присутствие в бывших колониях зачастую сама и создавала террористические проблемы, чтобы потом «помогать» официальным властям. Причина же, как всегда экономические интересы.

Мали занимает третье место в Африке по добыче золота. Золото — главный источник доходов этой страны. Каждый год в стране производится до 50 тонн драгметалла. Добыча золота составляет 20% от ВВП страны и около 70% экспорта. Как показали разведанные на состояние 2006 года, золотые запасы месторождений пояса Фалеме (около границы с Сенегалом) составляли 470-490 тонн. Отсюда и вывод, что Франция в этой стране «воюет» с террористами не просто так, а добывает золото в бывшей своей колонии.

Турецкий МИД выразил обеспокоенность по поводу происходящего в Мали. Однако как написал политолог Али Гаджизаде у себя в телеграмм канале, «турецкие источники сообщают, что турецкая разведка приложила руку к этому процессу».

«Как сообщают разные источники из околоэрдогановских кругов, переворот в Мали — это своеобразный «привет» от Анкары Парижу в ответ на действия Франции в восточном Средиземноморье», — написал он.

Открытых доказательств тому, что в происходящем в Мали замешана Турция, естественно, нет. Однако с учётом разрастающегося интереса Турции к Северной Африке и политического столкновения на этом фоне с Францией такой сценарий исключать нельзя. Тем более, что современная Турция строит свою внешнеполитическую стратегию опираясь на мусульманское братство.

Братство братством, однако, экономические интересы остаются приоритетом в выстраивании внешней политики. Поэтому, если брать в расчет то, что в данном перевороте есть заинтересованность и Турции, то Анкара, по сути, забирает французский пай золотодобычи себе, тем самым показывая Франции, как она может действовать в ее стратегически важных регионах.

Данная обстановка, конечно же, – это путь к прямому обострению и рано или поздно столкновению. Однако было бы целесообразнее, если бы Париж не пытался войти в зону интересов Анкары, что не вынуждало бы Турцию реагировать. При этом пытка Парижа и Афин продавить санкции против Турции не прошли, так как против них выступила Италия, Испания и Германия. Поэтому, скорее всего, рано или поздно руководству стран придется сесть за стол переговоров, а пока лишь идет гибридная война за укрепление своих позиций в регионе.